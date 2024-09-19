Вышедшая из берегов река затопила улицы европейской столицы и попала на видео

Дунай вышел из берегов и затопил улицы Будапешта, наводнение попало на видео

Река Дунай в Венгрии вышла из берегов и затопила улицы Будапешта. Наводнение в европейской столице попало на видео, которое публикует агентство Associated Press.

На кадрах видно, как вода залила некоторые части города. Чтобы защитить улицы от потопа, на них строят преграды из мешков с песком. Пик наводнения ожидается в субботу, 21 сентября, — тогда уровень воды может подняться до 8,5 метра вместо привычных 3,5 метра.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что вынужден отложить свои международные дела, в том числе речь в Европарламенте, из-за наводнения в городе.

15 сентября на некоторые страны Европы обрушился шторм «Борис», который вызвал наводнения в Польше, Австрии, Румынии, Словакии и Чехии. Президент Чехии Петр Павел предположил, что на восстановление страны от последствий паводков уйдут многие месяцы и даже, скорее, годы.