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13:17, 19 сентября 2024Экономика

Вышедшая из берегов река затопила улицы европейской столицы и попала на видео

Дунай вышел из берегов и затопил улицы Будапешта, наводнение попало на видео

Река Дунай в Венгрии вышла из берегов и затопила улицы Будапешта. Наводнение в европейской столице попало на видео, которое публикует агентство Associated Press.

На кадрах видно, как вода залила некоторые части города. Чтобы защитить улицы от потопа, на них строят преграды из мешков с песком. Пик наводнения ожидается в субботу, 21 сентября, — тогда уровень воды может подняться до 8,5 метра вместо привычных 3,5 метра.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что вынужден отложить свои международные дела, в том числе речь в Европарламенте, из-за наводнения в городе.

15 сентября на некоторые страны Европы обрушился шторм «Борис», который вызвал наводнения в Польше, Австрии, Румынии, Словакии и Чехии. Президент Чехии Петр Павел предположил, что на восстановление страны от последствий паводков уйдут многие месяцы и даже, скорее, годы.

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      Нина Ташевская
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