В российском регионе с экс-чиновника взыскали более 65 млн рублей

На Камчатке с бывшего чиновника взыскали более 65 млн рублей

Экс-заместитель главы муниципалитета Вилючинска в Камчатском крае должен будет вернуть в казну свыше 65 миллионов рублей, которые он заработал, нарушив антикоррупционное законодательство. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что суд требования прокуратуры полностью удовлетворил.

До этого Московский городской суд оставил под стражей экс-руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского. Чиновника задержали 17 июля. Чиновник проходит обвиняемым по статьям 30, 159 («Покушение на мошенничество») и 290 («Получение взятки») УК РФ. Мужчина свою вину отрицает.