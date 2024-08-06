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13:07, 6 августа 2024Силовые структуры

Бывшего главу департамента культуры Москвы оставили под стражей

В Москве суд оставил под стражей экс-главу департамента культуры Кибовского

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Московский городской суд оставил под стражей бывшего главу столичного департамента культуры Александра Кибовского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Защита Кибовского хотела оспорить его арест, однако вышестоящая инстанция не удовлетворила апелляционную жалобу. Бывший чиновник останется под стражей до 16 сентября.

Кибовского задержали 17 июля. Он проходит обвиняемым по статьям 30, 159 («Покушение на мошенничество») и 290 («Получение взятки») УК РФ. Мужчина свою вину отрицает.

По версии следствия, за взятки обвиняемый помогал частным фирмам в заключении государственных контрактов. Предварительно, таким образом он получил более 100 миллионов рублей.

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