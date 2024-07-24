Арест бывшего главы департамента культуры Москвы обжаловали

Защита экс-главы департамента культуры Москвы Кибовского обжаловала его арест

Защита бывшего главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского обжаловала его арест. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Замоскворецком суде Москвы.

В середине июля Замоскворецкий суд столицы отправил экс-чиновника под стражу до 16 сентября. Его адвокаты подали жалобу на это решение. Дата ее рассмотрения еще не называется.

Кибовского задержали 17 июля. Он проходит обвиняемым по статьям 30, 159 («Покушение на мошенничество») и 290 («Получение взятки») УК РФ. Мужчина свою вину отрицает.

По версии следствия, за взятки Кибовский помогал частным фирмам в заключении государственных контрактов. Предварительно, таким образом он получил более 100 миллионов рублей.

