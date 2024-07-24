Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:27, 24 июля 2024Силовые структуры

Арест бывшего главы департамента культуры Москвы обжаловали

Защита экс-главы департамента культуры Москвы Кибовского обжаловала его арест

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Защита бывшего главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского обжаловала его арест. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Замоскворецком суде Москвы.

В середине июля Замоскворецкий суд столицы отправил экс-чиновника под стражу до 16 сентября. Его адвокаты подали жалобу на это решение. Дата ее рассмотрения еще не называется.

Кибовского задержали 17 июля. Он проходит обвиняемым по статьям 30, 159 («Покушение на мошенничество») и 290 («Получение взятки») УК РФ. Мужчина свою вину отрицает.

По версии следствия, за взятки Кибовский помогал частным фирмам в заключении государственных контрактов. Предварительно, таким образом он получил более 100 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Маму не пускайте». Подорванный в Москве водитель сам перебинтовал себе ноги. Очевидцы рассказали, что там происходило

      В МИД Белоруссии рассказали об итогах переговоров с КНДР

      В резком росте цен на чеснок обвинили Китай

      Балашихинского отравителя заподозрили по еще одному делу

      Экс-премьер Молдавии примет участие в выборах президента

      В Кремле высказались о подрыве автомобиля в Москве

      Премьер Грузии указал ЕС на коррупцию в Молдавии

      69-летняя Ирина Хакамада снялась в рокерском наряде

      В Думе упростили передачу конфискованного оружия в зону СВО

      Telegram отключил монетизацию каналов для россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше