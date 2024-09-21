Тысячи жителей Ингушетии встретили самолет с телами погибших в офисе Wildberries

Жители Ингушетии встретили самолет с телами жертв стрельбы у офиса Wildberries

Тысячи местных жителей собрались в аэропорту Магаса в Ингушетии, чтобы встретить тела охранников, погибших при перестрелке в центральном офисе компании Wildberries в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новости Ингушетии».

Машины скорой помощи и сопровождения отъехали от аэропорта и направляются в Долаково и Кантышево. На кадрах видно, как тысячи жителей республики выстроились вдоль дороги в знак поддержки и скорби.

Ранее в компании сообщили, что Wildberries поможет родным и близким двух охранников, погибших при перестрелке.

18 сентября рядом с офисом Wildberries неизвестные открыли стрельбу. В фирме заявили о попытке незаконного проникновения Владислава Бакальчука офис компании. После конфликта Бакальчука увезли на допрос.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы по пяти статьям Уголовного кодекса.