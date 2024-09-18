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21:03, 18 сентября 2024Россия

Wildberries поможет близким погибших при стрельбе охранников

Wildberries поможет родным и близким охранников, погибших при стрельбе в офисе

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Wildberries поможет родным и близким двух охранников, погибших при перестрелке в центральном офисе компании в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ.

«Два человека, обеспечивавших безопасность офиса в БЦ "Романов Двор", скончались», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что сотрудники правоохранительных органов и охраны офиса компании также получили ранения.

Ранее 18 сентября рядом с офисом Wildberries неизвестные открыли стрельбу. В фирме заявили о попытке незаконного проникновения Владислава Бакальчука офис компании. После конфликта Бакальчука увезли на допрос.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы по пяти статьям Уголовного кодекса.

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      Марина Совина
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