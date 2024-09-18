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12:44, 18 сентября 2024Силовые структуры

Неизвестные устроили стрельбу у офиса Wildberries в Москве

В Москве трое мужчин ранены в результате стрельбы у офиса Wildberries

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Москве неизвестные приехали к офису Wildberries и устроили стрельбу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в результате трое мужчин получили ранения. Работников офиса эвакуировали. На месте работает полиция. По предварительной информации, некая группа мужчин пыталась зайти в офис компании, но их не пустили, после этого началась потасовка.

По информации Telegram-канала MSK1.RU, из здания расположенного рядом с офисом Wildberries факультета журналистики МГУ эвакуировали всех студентов. Они рассказали, что мимо здания журфака пронесли мужчину в крови. По их словам, всех студентов уже попросили вернуться в здание. Вокруг работает полиция и ОМОН.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу около школы №66 в Красноярске.

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      Анна Габай
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