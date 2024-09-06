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12:25, 6 сентября 2024Силовые структуры

Неизвестный открыл стрельбу около школы в российском городе

В Красноярске неизвестный открыл стрельбу около школы, на месте работает полиция

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Неизвестный открыл стрельбу около школы №66 в Красноярске. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус. Люди» со ссылкой на очевидцев.

По данным канала, стрельба произошла на улице Аэровокзальной. На месте наблюдается скопление полиции. Как уточняют очевидцы, сейчас проезд между домами под номерами 5 и 7 по улице Аэровокзальной перекрыт. Во дворы ближайших жилых домов никого не пускают.

Источник в правоохранительных органах уточнил «Ленте.ру», что стрельбу устроил мужчина в состоянии алкогольного опьянения. По его данным, злоумышленник вооружился пневматическим оружием и расстреливал воробьев из окна квартиры.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который устроил стрельбу около детской библиотеки в Кировске Ленинградской области.

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