Россиянин устроил стрельбу около детской библиотеки и был задержан

В Ленобласти задержали мужчину за стрельбу из пистолета около детской библиотеки

Сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу около детской библиотеки в Кировске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, сообщение о стрелке на улице Кирова поступило днем в четверг, 5 сентября. Прибывшие на место сотрудники установили, что нарушитель — 39-летний неработающий местный житель, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Его задержали и доставили в отдел полиции.

Там силовики составили на мужчину протокол по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ и изъяли у него пневматический пистолет. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Уточняется, что при стрельбе у детской библиотеки никто не пострадал.

Ранее Вологодский городской суд приговорил 34-летнего местного жителя, который у подъезда своего дома выстрелил в двух незнакомых прохожих из сигнального пистолета, к 12 годам лишения свободы.