Россиянин получил 12 лет колонии за стрельбу из сигнального пистолета в прохожих

В Вологде мужчина осужден на 12 лет за смертельную стрельбу по прохожим

Вологодский городской суд приговорил 34-летнего местного жителя, который у подъезда своего дома выстрелил в двух незнакомых прохожих, к 12 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Вологодской области.

Как установил суд, преступление произошло в ночь на 6 сентября 2023 года. Тогда подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения и у подъезда своего дома, расположенного на улице Герцена, поссорился с двумя незнакомыми мужчинам — 47 и 24 лет. В результате фигурант достал пистолет и выстрелил в них. 47-летний мужчина от полученного ранения не выжил. Его друг смог убежать к себе домой и вызвать скорую помощь. Сам злоумышленник после этого вернулся домой. Утром его задержали. Выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и побои. Оружие, из которого он стрелял, обнаружили в багажнике принадлежащего ему автомобиля. Оказалось, что стрелял он из сигнального пистолета, который был переделан под огнестрельное оружие. Фигурант приобрел оружие и патроны в период с 2015 по 2023 год незаконно.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему»), по части 3 статьи 30 УК РФ части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц») и по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Во время заседания осужденный вменяемую ему вину признал частично. Он сказал, что выстрелил в прохожих только для того, чтобы припугнуть их, а расправляться ни с кем он не хотел. Фигурант будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. Кроме того, суд взыскал с него компенсацию морального вреда в размере по 800 тысяч рублей в пользу супруги и дочери жертвы.

Ранее сообщалось, что в Химках двое мужчин поссорились и устроили перестрелку из травматического оружия.