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14:44, 4 сентября 2024Силовые структуры

В Подмосковье двое мужчин устроили перестрелку и попали под следствие

В Химках двое мужчин устроили перестрелку из травматического оружия из-за ссоры

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Химках двое мужчин поссорились и устроили перестрелку из травматического оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

По данным правоохранителей, личность одного участника конфликта установлена. Им оказался 39-летний житель Раменского района Подмосковья. Он уже допрошен. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По информации МВД, оперативники узнали о ЧП из поступившего в дежурному часть сообщение о том, что у одного из домов на улице Некрасова мужчины выстрелили друг в друга, после чего один из них скрылся на автомобиле. В итоге оба участника перестрелки получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае суд арестовал 25-летнего Анатолия Гузеева, 26-летнего Вахида Ибадова и 29-летнего Нахмеда Ибадова, устроивших стрельбу около клуба Pazzle.

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      Анна Габай
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