Суд арестовал троих мужчин за стрельбу около российского ночного клуба

В Приморье арестовали мужчин, устроивших стрельбу около ночного клуба Pazzle

В Приморском крае суд арестовал 25-летнего Анатолия Гузеева, 26-летнего Вахида Ибадова и 29-летнего Нахмеда Ибадова, устроивших стрельбу около клуба Pazzle. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 13 июля подозреваемые и еще несколько человек начали стрелять в сторону отдыхающих и в воздух возле ночного клуба на улице Школьная в селе Андреевка. Это произошло, так как владелец заведения отказался от охранных услуг мужчин.

Следователи возбудили дело по части 2 статьи 213 («Хулианство») УК РФ. С места происшествия изъяли гильзы. Сейчас устанавливаются другие участники конфликта.

Ранее стало известно, что вооруженные мужчины устроили перестрелку на севере Санкт-Петербурга.