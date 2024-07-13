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22:19, 13 июля 2024Россия

Перестрелка произошла в Санкт-Петербурге

Перестрелка произошла на севере Санкт-Петербурга

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Вооруженные мужчины устроили перестрелку на севере Санкт-Петербурга. О произошедшем сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на Комендантском проспекте. По словам местных жителей, двое мужчин обстреляли из автоматов и пистолетов своих оппонентов, после чего скрылись. Также возмутители спокойствия несколько раз выстрелили в воздух.

23 июня вооруженные террористы напали на два православных храма и синагогу, а также обстреляли пост ДПС в Махачкале, лишив жизни 21 человека. Среди нападавших оказались дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова — Осман и Адиль.

После атак на религиозные учреждения отец боевиков был снят с должности главы Сергокалинского района. На допросе чиновник признался, что знал о приверженности сыновей радикальным идеям.

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      Евгений Силаев
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