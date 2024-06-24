Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:50, 24 июня 2024Россия

Отца дагестанских террористов сняли с должности главы района

Отца дагестанских террористов Омарова лишили поста главы Сергокалинского района
Магомед Омаров

Магомед Омаров. Фото: Администрация Сергокалинского района

Магомеда Омарова, отца дагестанских террористов Османа и Адиля Омаровых, лишили должности главы Сергокалинского района. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов, его слова приводит ТАСС.

На допросе Омаров признался силовикам, что знал о приверженности сыновей к радикальным идеям.

«Он [Омаров] освобожден от должности, исключен из партии "Единая Россия"», — заявил Меликов.

Ранее сам чиновник написал заявление об отставке. Известно, что другой исполнитель терактов — Али Закаригаев — также оказался региональным политиком.

Вечером 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма и атаковали синагогу в Дербенте, одновременно с этим в Махачкале террористы обстреляли пост ДПС. После трагедии возбуждены уголовные дела по трем статьям Уголовного кодекса — 205 («Теракт»), 222 («Незаконный оборот огнестрельного оружия») и 226 («Хищение огнестрельного оружия»).

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по крупному логистическому центру ВСУ. Там хранилось западное оружие перед отправкой на передовую

      Генсек ООН осудил теракт в Дагестане

      Командира ВСУ заочно осудили на 28 лет за расстрел автомобиля с белыми лентами в Мариуполе

      Кеннеди-младший осудил удар ВСУ по Севастополю

      Эксперт нашел общее у напавших в Дагестане боевиков и захватчиков СИЗО Ростова

      Звезда «Женского стендапа» рассказала о пожаре на съемках

      Отца дагестанских террористов сняли с должности главы района

      Лавров прибыл с визитом в Белоруссию

      Очевидцы сообщили о взрыве в охваченном огнем НИИ под Москвой

      Российская авиакомпания попала под санкции Евросоюза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше