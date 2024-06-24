Отца дагестанских террористов сняли с должности главы района

Отца дагестанских террористов Омарова лишили поста главы Сергокалинского района

Магомеда Омарова, отца дагестанских террористов Османа и Адиля Омаровых, лишили должности главы Сергокалинского района. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов, его слова приводит ТАСС.

На допросе Омаров признался силовикам, что знал о приверженности сыновей к радикальным идеям.

«Он [Омаров] освобожден от должности, исключен из партии "Единая Россия"», — заявил Меликов.

Ранее сам чиновник написал заявление об отставке. Известно, что другой исполнитель терактов — Али Закаригаев — также оказался региональным политиком.

Вечером 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма и атаковали синагогу в Дербенте, одновременно с этим в Махачкале террористы обстреляли пост ДПС. После трагедии возбуждены уголовные дела по трем статьям Уголовного кодекса — 205 («Теракт»), 222 («Незаконный оборот огнестрельного оружия») и 226 («Хищение огнестрельного оружия»).