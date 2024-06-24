Отец ликвидированных в Дагестане боевиков рассказал о сыновьях

Глава Сергокалинского района Дагестана Омаров знал, что его сыновья радикалы

Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров на допросе признался силовикам, что знал о приверженности сыновей к радикальным идеям. Об этом сообщает Baza.

По словам республиканского чиновника, некоторые из восьми его отпрысков были ваххабитами на протяжении скольких лет. Также к радикализму склонялся племянник. Родственники их не поддерживали, отмечает Омаров. Он утверждает, что не общался с сыновьями. Чиновник отрицает свою принадлежность к ваххабизму.

24 июня сообщалось, что силовики провели у Омарова обыски. Он был задержан накануне после установления личностей ликвидированных боевиков. В нападении на Махачкалу участвовали два его сына Осман и Адиль. После этого их отец, Омаров-старший, подал в отставку.