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11:35, 24 июня 2024Силовые структуры

Отец ликвидированных в Дагестане боевиков рассказал о сыновьях

Глава Сергокалинского района Дагестана Омаров знал, что его сыновья радикалы
Начало событий в новости У задержанного главы района Дагестана Омарова провели обыски

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров на допросе признался силовикам, что знал о приверженности сыновей к радикальным идеям. Об этом сообщает Baza.

По словам республиканского чиновника, некоторые из восьми его отпрысков были ваххабитами на протяжении скольких лет. Также к радикализму склонялся племянник. Родственники их не поддерживали, отмечает Омаров. Он утверждает, что не общался с сыновьями. Чиновник отрицает свою принадлежность к ваххабизму.

24 июня сообщалось, что силовики провели у Омарова обыски. Он был задержан накануне после установления личностей ликвидированных боевиков. В нападении на Махачкалу участвовали два его сына Осман и Адиль. После этого их отец, Омаров-старший, подал в отставку.

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      Любовь Ширижик
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