У задержанного главы района Дагестана Омарова провели обыски

ТАСС: у главы Сергокалинского района Дагестана Омарова прошли обыски

У главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи сыновья могут быть причастны к террористическому нападению, прошли обыски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, по месту жительства Омарова проводятся обыски. Сам он дает показания в полиции.

Ранее о задержании Омарова сообщали «Известия» со ссылкой на источник в силовых структурах. РБК отмечал, что мужчину допрашивают сотрудники ФСБ.

В нападении на Махачкалу участвовали два его сына. По предварительным данным, именно Осман и Адиль Омаровы были ликвидированы в ходе перестрелки с правоохранителями. После этого «МК в Дагестане» написала, что Омаров подал в отставку.