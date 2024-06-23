Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:54, 23 июня 2024Силовые структуры

Главу района в Дагестане задержали после сообщений об участии его сыновей в теракте

Известия: главу Сергокалинского района в Дагестане Омарова задержали

Кадр: Telegram-канал Baza

Главу Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров задержали, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в силовых структурах.

РБК сообщает, что сейчас мужчину допрашивают сотрудники ФСБ. По данным Baza, дома у Омарова проходит обыск.

До этого Baza заявила, что в нападении на Махачкалу участвовали два его сына. По предварительным данным, именно Осман и Адиль Омаровы были ликвидированы в ходе перестрелки с правоохранителями. После этого «МК в Дагестане» написала, что Омаров подал в отставку.

Ранее РБК со ссылкой на источник сообщило, что нападавшие в Дагестане, которые напали в Дербенте на два православных храма и синагогу, а также обстреляли пост ДПС в Махачкале, могут иметь отношение к международной террористической организации. Источник РБК также отметил, что силовики уверены в заранее спланированном преступлении. Они обратили внимание на то, что нападение на священника произошло в день Святой Троицы, большой православный праздник.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      В МВД Дагестана доложили о ликвидации четверых боевиков в Махачкале

      Погиб получивший тяжелое ранение глава отдела полиции Дагестанских Огней

      Главу района Дагестана привезли на допрос после возможного участия его сыновей в теракте

      Кадыров резко осудил ВСУ после удара по Севастополю

      Названа цель нападок на Сырского в политических кругах Украины

      В Дагестане обстреляли автомобиль с полицейскими

      На Западе призвали остановить Байдена после удара ВСУ по Севастополю

      Врач назвал опасные для здоровья упражнения

      МАГАТЭ призвало остановить атаки на Энергодар и Запорожскую АЭС

      Главу района в Дагестане задержали после сообщений об участии его сыновей в теракте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше