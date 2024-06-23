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21:35, 23 июня 2024Россия

Глава района в Дагестане подал в отставку после сообщений об участии его сыновей в теракте

«МК в Дагестане»: глава Сергокалинского района Дагестана Омаров подал в отставку

Кадр: Telegram-канал Baza

Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи сыновья, предположительно, участвовали в нападении на Махачкалу, подал в отставку. Об этом сообщает Telegram-канал «МК в Дагестане».

«Источник МК в Дагестане: глава Сергокалинского района Магомед Омаров написал заявление об отставке», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина в Махачкале, а также было совершено вооруженное нападение на церковь и синагогу в другом дагестанском городе — Дербенте. В результате нападений, предварительно, есть жертвы.

Позже стало известно, что сыновья Омарова — Осман и Адиль — были ликвидированы в ходе перестрелки с правоохранителями.

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      Марина Совина
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