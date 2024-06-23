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19:26, 23 июня 2024Силовые структуры

Раскрыты детали нападения на церковь и синагогу в Дербенте

Mash: православный храм в Дербенте обстреляли пять человек

Кадр: Telegram-канал Readovka

По предварительной информации, православный храм в Дербенте обстреляли пять человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что преступники передвигаются на белом автомобиле Volkswagen Polo. В регионе введен план «Перехват».

Ранее перестрелка между неизвестными с автоматами и сотрудниками правоохранительных органов в Дербенте попала на видео.

До этого сообщалось, что в Дербенте неизвестные обстреляли синагогу и православный храм. Жертвами стали два человека, один из них — сотрудник полиции, второй — гражданское лицо из синагоги.

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