Раскрыты детали нападения на церковь и синагогу в Дербенте

Mash: православный храм в Дербенте обстреляли пять человек

По предварительной информации, православный храм в Дербенте обстреляли пять человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что преступники передвигаются на белом автомобиле Volkswagen Polo. В регионе введен план «Перехват».

Ранее перестрелка между неизвестными с автоматами и сотрудниками правоохранительных органов в Дербенте попала на видео.

До этого сообщалось, что в Дербенте неизвестные обстреляли синагогу и православный храм. Жертвами стали два человека, один из них — сотрудник полиции, второй — гражданское лицо из синагоги.