Неизвестные напали на православный храм и синагогу в Дербенте

Неизвестные напали на церковь и синагогу в Дербенте

В Дербенте неизвестные обстреляли синагогу и православный храм. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Канал со ссылкой на очевидцев сообщает, что неизвестные обстреляли церковь и синагогу. По предварительным данным, могут быть ранены сотрудники полиции.

По данным Telegram-канала Baza, весь состав полиции города поднят по тревоге. У здания Церкви Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина дежурят полицейские и пожарные, очевидцы сообщают, что в районе была слышна стрельба и виден дым.

Ранее в МВД Дагестана сообщили, что примерно в 18 часов (совпадает с московским временем) в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь.