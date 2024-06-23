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19:05, 23 июня 2024Силовые структуры

Два человека погибли при нападении на церковь и синагогу в Дербенте

Baza: два человека погибли при нападении на церковь и синагогу в Дербенте

Кадр: Telegram-канал Mash

Два человека погибли в результате нападения на церковь и синагогу в Дербенте. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

Сообщается, что один из погибших являлся сотрудником полиции, второй — гражданским из синагоги.

«По информации из дежурной части МВД Дагестана, примерно в 18 часов (совпадает с московским временем) в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь», — заявила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что подозреваемые скрылись с места преступления на белом автомобиле марки Volkswagen Polo с госномером 921.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах произошла погоня со стрельбой, в результате которой был задержан местный житель.

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