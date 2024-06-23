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14:01, 23 июня 2024Силовые структуры

Под Москвой произошла погоня со стрельбой

После погони полицейские задержали водителя фургона в подмосковных Мытищах
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В подмосковных Мытищах произошла погоня со стрельбой, в результате которой был задержан местный житель. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что представители правоохранительных органов задержали водителя фургона у здания администрации в Мытищах. По словам очевидцев, до этого мужчина вел себя неадекватно. В течение часа полиция вела с ним переговоры, оцепив площадь, однако житель Мытищ попытался скрыться на транспортном средстве — он кружил по площади и заезжал на тротуары.

В результате полицейские применили оружие. Водителя фургона госпитализировали, он находился в сознании.

По данным канала, инцидента произошел после того, как к мужчине домой пришли сотрудники полиции по подозрению в ДТП.

Ранее сообщалось, что 17-летний подросток из Санкт-Петербурга открыл стрельбу по прохожему из сигнального пистолета.

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      Варвара Кошечкина
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