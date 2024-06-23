Российский подросток выстрелил в прохожего из сигнального пистолета

В Санкт-Петербурге подросток выстрелил в прохожего из сигнального пистолета

17-летний подросток из Санкт-Петербурга открыл стрельбу по прохожему из сигнального пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на Лесном проспекте. Студент и его 20-летний друг взяли машину в аренду, после чего молодой человек, находящийся на пассажирском сидении, несколько раз выстрелил в сторону 55-летнего жителя Выборгского района.

Отмечается, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее в закрытом подмосковном поселке очевидцы сняли на видео массовую драку со стрельбой. Конфликт произошел под окнами ЖК «Рублевский» примерно в четыре утра.