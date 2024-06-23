Массовая драка со стрельбой в Подмосковье попала на видео

В Подмосковье очевидцы сняли на видео массовую драка со стрельбой

В закрытом подмосковном поселке очевидцы сняли на видео массовую драку со стрельбой. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

Конфликт произошел под окнами ЖК «Рублевский» примерно в четыре утра. Местные жители начали выглядывать из окон, однако участники потасовки приказали им вернуться обратно и не снимать происходящее. Также неизвестные выстрелили в сторону одного из окон.

Приехавшие полицейские задержали двух участников конфликта. По предварительным данным, остальным пока удалось скрыться. Другие подробности на данный момент неизвестны.