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12:12, 23 июня 2024Силовые структуры

Массовая драка со стрельбой в Подмосковье попала на видео

В Подмосковье очевидцы сняли на видео массовую драка со стрельбой

В закрытом подмосковном поселке очевидцы сняли на видео массовую драку со стрельбой. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

Конфликт произошел под окнами ЖК «Рублевский» примерно в четыре утра. Местные жители начали выглядывать из окон, однако участники потасовки приказали им вернуться обратно и не снимать происходящее. Также неизвестные выстрелили в сторону одного из окон.

Приехавшие полицейские задержали двух участников конфликта. По предварительным данным, остальным пока удалось скрыться. Другие подробности на данный момент неизвестны.

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      Никита Абрамов
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