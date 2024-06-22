Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:55, 22 июня 2024Россия

Мужчина начал стрелять из автомата во дворе жилого дома и попал на видео

Мужчина открыл стрельбу из автомата во дворе жилого дома в Новосибирске
СюжетСтрельба в Новосибирске

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Неизвестный мужчина открыл стрельбу во дворе жилого дома на улице Кирова в Новосибирске. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black».

На кадрах можно увидеть, как к площадке с контейнерами для мусора подъезжает Lexus LX570. Когда к контейнерам подошли три девушки, мужчина на переднем пассажирском сиденье окликнул их и начал разговор. После он высунул руку из окна машины и начал стрелять в воздух из автомата.

Спустя несколько минут после стрельбы женщина-водитель Lexus LX570 и мужчина с автоматом попали на камеру лифта в доме. Жильцы заявили, что обратились в полицию, однако правоохранительные органы не посчитали ситуацию достаточно серьезной и посоветовали взволнованным гражданам дождаться участкового через 10 дней.

Ранее в Кургане был задержан гражданин сопредельной республики за стрельбу из пистолета в центре города.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Скрипали не хотят участвовать в расследовании дела об отравлении Стерджесс. Чем они объясняют свой отказ?

      Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

      Минобороны объявило о предотвращении террористической атаки Украины

      Олимпийского чемпиона из США дисквалифицировали на восемь лет за допинг

      Врио министра транспорта российского региона арестовали за превышение полномочий

      Выжившему после штурма СИЗО в Ростове террористу сделали сложную операцию

      Семенович описала роман с женатым мужчиной фразой «скоро это разрешится»

      Мужчина начал стрелять из автомата во дворе жилого дома и попал на видео

      На Запорожской АЭС сообщили об обеспечении безопасности несмотря на атаку ВСУ

      В России отреагировали на планы США закрыть отделения российского визового центра

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше