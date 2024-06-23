Силовики допустили причастность нападавших в Дагестане к террористической организации

РБК: нападавшие в Дагестане могут иметь отношение к террористической организации

Нападавшие в Дагестане могут иметь отношение к международной террористической организации, об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Судя по действиям нападавших, их выкрикам и внешнему виду, террористы принадлежат к исламистской террористической организации», — допустил собеседник издания.

Стало известно, что в Дагестан в ближайшее время вылетят сотрудники Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России.

Источник РБК также отметил, что силовики уверены в заранее спланированном преступлении. Они обратили внимание на то, что нападение на священника произошло в день Святой Троицы, большой православный праздник.

В Дербенте группа террористов напала на два православных храма и синагогу. В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС. В результате атак, произошедших на территории Дагестана, есть пострадавшие.

По данным на 21:00 по московскому времени, в обоих городах продолжаются боестолкновения, слышна стрельба. Во время нападения храм внутри находилось около 40 прихожан; по последним данным, они взяты в заложники, заперты в здании и ждут помощи.