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13:37, 24 июня 2024Силовые структуры

Атаковавшие Махачкалу и Дербент террористы планировали теракты около месяца. Для связи они использовали закрытые чаты

Shot: атаковавшие Махачкалу и Дербент боевики планировали теракты с середины мая

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Атаковавшие Махачкалу и Дербент террористы планировали теракты около месяца — с середины мая. Как сообщает Shot, в день нападений они координировали свои действия в закрытом чате.

Главной целью боевиков оказался настоятель храма Покровы пресвятой Богородицы в Дербенте Николай Котельников. Его фотография была закреплена в их чате.

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Настоятелю дербентского храма угрожали

Знакомый священнослужителя, с которым расправились террористы, рассказал, что отцу Николаю ранее систематически угрожали. По словам религиоведа Романа Силантьева, жертва террористов нес службу в достаточно тяжелом месте.

«Дербент — древний и красивый город, но с точки зрения ваххабитов — проблемы», — сказал Силантьев, напомнив о теракте, произошедшем в храме Кизляра десять лет назад.

«Конечно, и отцу Николаю неоднократно угрожали», — указал религиовед. Кроме того, оказалось, что отец Николай был тяжело болен.

Фото: Низами Гаджибалаев / ТАСС

Известно, что Котельников не выжил после выстрела, произошедшего на глазах у жены, в то время, когда он пытался преградить террористам путь в церковь. Священнослужитель прослужил у алтаря порядка 40 лет, стал прототипом одного из героев знаменитого местного памятника.

Трое террористов, оказавшихся родственниками дагестанского чиновника, были ваххабитами

В числе нападавших оказалось трое родственников главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, который ранее сам служил полицейским. После появления сообщений о задержании своих родственников чиновник подал в отставку. По данным СМИ, еще один из дагестанских террористов оказался бойцом ММА, который ранее представлял клуб Хабиба Нурмагомедова.

Сам Омаров на допросе рассказал силовикам, что знал о приверженности сыновей к радикальным идеям. Он пояснил, что некоторые из восьми его отпрысков были ваххабитами на протяжении нескольких лет. К радикализму также склонялся и его племянник. Родственники взглядов молодых людей не поддерживали. Свою принадлежность к ваххабизму чиновник отрицает и утверждает, что не общался с сыновьями.

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23 июня 2024

Вечером 23 июня вооруженные преступники совершили нападения в двух городах Дагестана. В Дербенте они атаковали православный храм, где шла служба в честь праздника Святой Троицы. В это время там находилось около 40 человек. Террористы начали вести хаотичную стрельбу. Жертвами стали священник и охранник. В Дербенте атаке также подверглась синагога — террористы подожгли ее.

В Махачкале почти в это же время террористы обстреляли пост ДПС. В результате началась перестрелка террористов с полицией. В соседнем храме в этот момент спрятались 19 прихожан.

По последним подтвержденным данным, число жертв нападения террористов в Дагестане составило 19 человек. Среди них 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо гражданских лиц. Расследование уголовного дела проводится по трем статьям Уголовного кодекса России — 205 («Теракт»), 222 («Незаконный оборот огнестрельного оружия») и 226 («Хищение огнестрельного оружия»).

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      Анастасия Алимпиева
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