Названо официальное число жертв нападения в Дагестане

СК: в нападении на Дагестан погибло 15 силовиков, священник и 4 гражданских

Раскрыты детали расследования дела о нападении в Дагестане

Начало событий в новости Раскрыты детали расследования дела о нападении в Дагестане

Жертвами нападения террористов в Дагестане стали 19 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Среди них 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо гражданских лиц. В их числе православный священник.

Расследование уголовного дела о нападении террористов в Дагестане проводится по трем статьям Уголовного кодекса России — 205 («Теракт»), 222 («Незаконный оборот огнестрельного оружия») и 226 («Хищение огнестрельного оружия») УК РФ.

По версии следствия, 23 июня участники организованной группы совершили вооруженные нападения на религиозные здания в Махачкале и Дербенте, а также обстреляли сотрудников правоохранительных органов. В результате боестолкновения силовики ликвидировали пятерых террористов. Их личности установлены. Telegram-канал Mash называет имена уничтоженных боевиков: Даудов Далгат М., Амадзиев Абдусамад А., Омаров Осман М., Закаригаев Али Х. и Кагиров Гаджимурад А..