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11:21, 24 июня 2024Силовые структуры

Названо официальное число жертв нападения в Дагестане

СК: в нападении на Дагестан погибло 15 силовиков, священник и 4 гражданских
Начало событий в новости Раскрыты детали расследования дела о нападении в Дагестане

Фото: Низами Гаджибалаев / ТАСС

Жертвами нападения террористов в Дагестане стали 19 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Среди них 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо гражданских лиц. В их числе православный священник.

Расследование уголовного дела о нападении террористов в Дагестане проводится по трем статьям Уголовного кодекса России — 205 («Теракт»), 222 («Незаконный оборот огнестрельного оружия») и 226 («Хищение огнестрельного оружия») УК РФ.

По версии следствия, 23 июня участники организованной группы совершили вооруженные нападения на религиозные здания в Махачкале и Дербенте, а также обстреляли сотрудников правоохранительных органов. В результате боестолкновения силовики ликвидировали пятерых террористов. Их личности установлены. Telegram-канал Mash называет имена уничтоженных боевиков: Даудов Далгат М., Амадзиев Абдусамад А., Омаров Осман М., Закаригаев Али Х. и Кагиров Гаджимурад А..

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      Любовь Ширижик
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