В МВД назвали имена павших в боях с террористами в Дагестане полицейских

Волк: МВД РФ разделяет боль утраты с близкими полицейских, погибших в Дагестане

Начало событий в новости Названо официальное число жертв нападения в Дагестане

Погибшие в Дагестане полицейские отдали свои жизни в борьбе с преступностью и терроризмом. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Руководство и личный состав ведомства разделяют боль утраты с родными и близкими погибших силовиков», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в боях с террористами не выжили начальник отдела МВД города Дагестанские Огни подполковник полиции Мавлудин Хидирнабиев, старший сержант полиции Марат Алиев, младший лейтенант полиции Тамерлан Гасанбеков, оперуполномоченный капитан полиции Сейфелмелук Гаджиалиев, заместитель командира взвода Эйнар Исмаилов, инспекторы полка ДПС Магомед Магомедов, Ахмед Казимагомедов, Хабиб Алиев, Магомедрасул Мамаев, Мугудин Бутаев, а также

заместитель командира взвода полка ППСП Тамирлан Ибрагимов, сержант полиции Султан Джаруллаев, сержант полиции Джалил Гебеков, лейтенант полиции Виталий Мезенцев из Тюменской области и прапорщик полиции Рамазан Атциев.

«Они остались верными присяге и выполнили служебный долг», — отметили в МВД.

Также жертвами нападения стали четверо гражданских лиц, в их числе православный священник.

Расследование уголовного дела о нападении террористов в Дагестане проводится по трем статьям Уголовного кодекса России — 205 («Теракт»), 222 («Незаконный оборот огнестрельного оружия») и 226 («Хищение огнестрельного оружия») УК РФ.