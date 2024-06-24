В боевом столкновении с террористами в Дагестане погиб сотрудник Росгвардии

В Дагестане во время боя с террористами погиб росгвардеец Атциев

В МВД назвали имена павших в боях с террористами в Дагестане полицейских

Начало событий в новости В МВД назвали имена павших в боях с террористами в Дагестане полицейских

В Дагестане во время боя с террористами погиб сотрудник Росгвардии Рамазан Атциев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Атциев служил в подразделении вневедомственной охраны. Во время стрельбы у Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале он одним из первых прибыл на место боевого столкновения с террористами. В бою он получил ранение, в результате которого росгвардеец не выжил.

По данным правоохранителей, у росгвардейца остались жена и трое детей. Руководство Росгвардии окажет всю необходимую помощь его семье.

Ранее сообщалось, что в МВД назвали имена павших в боях с террористами в Дагестане полицейских. По данным ведомства, в боях с террористами не выжили начальник отдела МВД города Дагестанские Огни подполковник полиции Мавлудин Хидирнабиев, старший сержант полиции Марат Алиев, младший лейтенант полиции Тамерлан Гасанбеков, оперуполномоченный капитан полиции Сейфелмелук Гаджиалиев, заместитель командира взвода Эйнар Исмаилов, инспекторы полка ДПС Магомед Магомедов, Ахмед Казимагомедов, Хабиб Алиев, Магомедрасул Мамаев, Мугудин Бутаев, а также заместитель командира взвода полка ППСП Тамирлан Ибрагимов, сержант полиции Султан Джаруллаев, сержант полиции Джалил Гебеков, лейтенант полиции Виталий Мезенцев из Тюменской области и прапорщик полиции Рамазан Атциев.

