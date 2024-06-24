Раскрыты детали расследования дела о нападении в Дагестане

СК расследует нападение в Дагестане по трем статьям УК

СК установил личности напавших на синагоги и церкви в Дагестане боевиков

Начало событий в новости СК установил личности напавших на синагоги и церкви в Дагестане боевиков

Расследование уголовного дела о нападении террористов в Дагестане проводится по трем статьям Уголовного кодекса России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Произошедшее в республике квалифицировано по статьям 205 («Теракт»), 222 («Незаконный оборот огнестрельного оружия») и 226 («Хищение огнестрельного оружия») УК РФ.

По версии следствия, 23 июня участники организованной группы совершили вооруженные нападения на религиозные здания в Махачкале и Дербенте, а также обстреляли сотрудников правоохранительных органов. В результате боестолкновения силовики ликвидировали пятерых террористов. Их личности установлены.

Telegram-канал Mash называет имена шести уничтоженных боевиков: Даудов Далгат М., Амадзиев Абдусамад А., Омаров Осман М., Закаригаев Али Х., Кагиров Гаджимурад А. и Гаджимурад Кагиров.

Их жертвами стали 19 человек, из них 15 силовиков, священник и четверо гражданских лиц.