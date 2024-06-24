СК установил личности напавших на синагоги и церкви в Дагестане боевиков

СК: установлены личности террористов, напавших на синагоги и церкви в Дагестане

Следственный комитет России (СКР) установил личности террористов, напавших на синагоги и церкви в Дагестане. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Действия боевиков квалифицированы по признакам составов преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт»), частью 4 статьи 222 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия») и пунктами «а,б» части 4 статьи 226 («Хищение огнестрельного оружия») УК РФ.

В СК заявили, что были ликвидированы пять террористов. Их личности уже установлены. На местах трагедии продолжают работать следователи регионального следственного управления СКР, следователи-криминалисты, а также эксперты СЭЦ. Кроме того, устанавливаются иные лица, причастные к вооруженному нападению.

Вечером в воскресенье, 23 июня, вооруженные боевики одновременно совершили нападения в двух городах Дагестана. В Дербенте они напали на православный храм, где тогда шла служба в честь праздника Святой Троицы и находились около 40 прихожан. Террористы начали вести хаотичную стрельбу, из-за чего не выжили настоятель храма Николай Котельников и охранник. Кроме того, террористы атаковали и местную синагогу — они подожгли ее, огонь охватил все здание. В Махачкале же примерно в то же время террористы обстреляли пост ДПС. В городе велась перестрелка террористов с полицией, близ которой в православном храме забаррикадировались 19 прихожан.

По последним данным, число жертв нападения террористов в Дагестане выросло до 20 человек.