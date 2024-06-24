Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:53, 24 июня 2024Силовые структуры

Число жертв нападения в Дагестане выросло до 20 человек

Baza: в Дагестане число погибших во время нападения возросло до 20 человек

Кадр: НАК / РИА Новости

Число жертв нападения террористов в Дагестане выросло до 20 человек. Об этом сообщает Baza.

Среди них 15 сотрудников правоохранительных органов, священник и охранник православного храма в Дербенте и трое человек, чьи личности пока не установлены.

В больницах находятся с различными ранениями 22 пострадавших. МВД ликвидировало пятерых террористов.

24 июня Национальный антитеррористический комитет России заявил о завершении контртеррористической операции в Махачкале и Дербенте, в связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан.

Вечером 23 июня вооруженные боевики одновременно совершили нападения в двух городах Дагестана. В Дербенте они напали на православный храм, где шла служба в честь праздника Святой Троицы, там находились около 40 прихожан. Террористы начали вести хаотичную стрельбу, из-за чего не выжили настоятель храма Николай Котельников и охранник. Кроме того, террористы атаковали местную синагогу — они подожгли ее, огонь охватил все здание.

В Махачкале примерно в то же время террористы обстреляли пост ДПС. В городе велась перестрелка террористов с полицией, близ которой в православном храме забаррикадировались 19 прихожан.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      СК установил личности напавших на синагоги и церкви в Дагестане боевиков

      Раскрыты детали расследования дела о нападении в Дагестане

      МВД Азербайджана сообщило о стрельбе в Баку

      Беременная жена Бибера прошлась по улице в прозрачном комбинезоне

      В Севастополе пляжи оставили в оцеплении после ракетной атаки ВСУ

      ФСБ сообщила об уничтожении почти 100 беспилотников ВСУ в ДНР за неделю

      В Белоруссии начали готовиться к поиску диверсантов

      БМП-3 начали серийно получать системы подавления дронов

      В Брюсселе пригрозили Грузии закрыть дверь в ЕС

      Рыбак поймал трехглазую рыбу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше