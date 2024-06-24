НАК заявил о завершении КТО в Махачкале и Дербенте

НАК: в Махачкале и Дербенте завершена КТО

Национальный антитеррористический комитет России (НАК) заявил о завершении контртеррористической операции (КТО) в Махачкале и Дербенте. Об этом сообщает ТАСС.

Режим КТО в Махачкале и Дербенте снят, в связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан.

Ранее НАК показ видео с места проведения контртеррористической операции в Дагестане. На кадрах были видны работа сотрудников ФСБ, поврежденные храмы и машины, найденное оружие и следы крови.

Вечером в воскресенье, 23 июня, вооруженные боевики одновременно совершили нападения в двух городах Дагестана. В Дербенте они напали на православный храм, где тогда шла служба в честь праздника Святой Троицы и находились около 40 прихожан. Террористы начали вести хаотичную стрельбу, из-за чего не выжили настоятель храма Николай Котельников и охранник. Кроме того, террористы атаковали и местную синагогу — они подожгли ее, огонь охватил все здание. В Махачкале же примерно в то же время террористы обстреляли пост ДПС. В городе велась перестрелка террористов с полицией, близ которой в православном храме забаррикадировались 19 прихожан.

По последним данным, в республике в ходе боестолкновений ликвидировали шесть боевиков. Среди ликвидированных в Махачкале террористов оказались Осман и Адиль Омаровы — сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Чиновник после появления сообщений о задержании своих родственников подал в отставку.

Жертвами терактов стали более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских.