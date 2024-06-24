Появилось видео с мест нападений боевиков в Дагестане

НАК опубликовал видео с мест нападений боевиков в Дагестане

Национальный антитеррористический комитет России (НАК) показал видео с места проведения контртеррористической операции в Дагестане. Запись опубликовало РИА Новости.

На кадрах видны поврежденные храмы и машины, найденное оружие и следы крови, работают сотрудники ФСБ.

Вечером в воскресенье, 23 июня, вооруженные боевики одновременно совершили нападения в двух городах Дагестана. В Дербенте они напали на православный храм, где тогда шла служба в честь праздника Святой Троицы и находились около 40 прихожан. Террористы начали вести хаотичную стрельбу, из-за чего не выжили настоятель храма Николай Котельников и охранник. Кроме того, террористы атаковали и местную синагогу — они подожгли ее, огонь охватил все здание. В Махачкале примерно в то же время террористы обстреляли пост ДПС. В городе велась перестрелка террористов с полицией, вблизи которой в православном храме забаррикадировались 19 прихожан.

На фоне терактов в Дагестане ввели режим контртеррористической операции (КТО). По последним данным, в республике в ходе боестолкновений ликвидировали шесть боевиков. Среди ликвидированных в Махачкале террористов оказались Осман и Адиль Омаровы — сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Чиновник после появления сообщений о задержании своих родственников подал в отставку.

Жертвами терактов стали более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских лиц. Глава Дагестана Сергей Меликов объявил в регионе трехдневный траур, который продлится с понедельника, 24 июня, по среду, 26 июня.