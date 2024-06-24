В Дагестане объявили трехдневный траур

Власти Дагестана объявили трехдневный траур в связи с терактами

В Дагестане объявлен трехдневный траур — 24, 25 и 26 июня. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Он также заявил, что семьи погибших и пострадавших при нападении боевиков получат материальную помощь. Выплаты окажут как сотрудникам полиции, так и гражданским лицам. В ходе контртеррористической операции погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов.

Вместе с этим глава Дагестана пообещал, что оперативные мероприятия в республике продолжатся до выявления всех участников «спящих ячеек» террористов. Он заявил, что ситуация в республике контролируется органами власти и правоохранителями. Меликов призвал сограждан сохранять спокойствие.