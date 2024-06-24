Глава Дагестана заявил о контроле ситуации органами власти и правоохранителями

Меликов: ситуация в Дагестане контролируется органами власти и правоохранителями

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что ситуация в республике контролируется органами власти и правоохранителями. Видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

«Хотел бы попросить всех вас, уважаемые дагестанцы, уважаемые гости республики, сохранять спокойствие. Ситуация контролируется органами государственной власти, правоохранительными органами», — подчеркнул Меликов.

Ранее Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что силовики продолжают поиск пособников террористов, ведутся оперативно-розыскные мероприятия, на месте боестолкновений работают взрывотехники органов безопасности, изъято стрелковое оружие и боеприпасы.

НАК также заявил, что нейтрализовано пять террористов, трое в Махачкале и двое в Дербенте.

