Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
02:43, 24 июня 2024Силовые структуры

В Дагестане силовики продолжат поиск пособников террористов

НАК: в Дагестане продолжен поиск пособников боевиков и оперативные мероприятия

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

В Дагестане силовики продолжают поиск пособников террористов, ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет России (НАК), передает РИА Новости.

«На месте боестолкновений работают взрывотехники органов безопасности, изъято стрелковое оружие и боеприпасы», — добавили в ведомстве.

Ранее НАК заявил, что нейтрализовано пять террористов, трое в Махачкале и двое в Дербенте.

Вечером 23 июня вооруженные террористы атаковали города в Дагестане Боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также атаковали синагогу и православный храм в Дербенте.

Что думаешь? Оцени!

      На крючке: Когда звонит мошенник

      Okko

      Обсудить
      Последние новости

      На Западе предложили визуализировать удар ракеты по Флориде после обстрела Севастополя

      Глава Дагестана пообещал выявить всех участников «спящих ячеек» террористов

      В Британии допустили усиление обеспокоенности США из-за удара по Севастополю

      Глава Дагестана заявил о контроле ситуации органами власти и правоохранителями

      В Дагестане силовики продолжат поиск пособников террористов

      В Севастополь по поручению Путина прибыли врачи из Москвы

      Глава Дагестана назвал число погибших полицейских и гражданских

      Меликов заявил о шести ликвидированных боевиках в Дагестане

      Пентагон спрогнозировал напряженность отношений России и Китая

      Мужчина пожаловался на безынициативную в постели партнершу и получил совет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше