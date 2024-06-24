В Дагестане силовики продолжат поиск пособников террористов

НАК: в Дагестане продолжен поиск пособников боевиков и оперативные мероприятия

В Дагестане силовики продолжают поиск пособников террористов, ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет России (НАК), передает РИА Новости.

«На месте боестолкновений работают взрывотехники органов безопасности, изъято стрелковое оружие и боеприпасы», — добавили в ведомстве.

Ранее НАК заявил, что нейтрализовано пять террористов, трое в Махачкале и двое в Дербенте.

Вечером 23 июня вооруженные террористы атаковали города в Дагестане Боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также атаковали синагогу и православный храм в Дербенте.

