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01:40, 24 июня 2024Силовые структуры

НАК уточнил число нейтрализованных в Дагестане боевиков

НАК: пять боевиков нейтрализованы в ходе КТО в Дагестане

Кадр: Telegram-канал Mash

Пять боевиков были нейтрализованы в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане, об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет России (НАК), передает РИА Новости.

«В Республике Дагестан в ходе контртеррористической операции нейтрализовано пять боевиков», — уточняется в заявлении.

Ранее сообщалось, что силовики уничтожили по меньшей мере шесть боевиков, четверых в Махачкале и двоих в Дербенте.

Вечером 23 июня вооруженные террористы атаковали дагестанские города. Боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также атаковали синагогу и православный храм в Дербенте. Пострадали 34 человека, в том числе 27 полицейских.

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