Количество погибших при атаке на Дагестан возросло

Число погибших при террористической атаке на Дагестан возросло. Об этом написал Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.
В сообщении отмечается, что число погибших возросло до десяти человек. Восемь из них — полицейские. По данным источника, количество пострадавших также увеличилось — 34 человек, из них 27 — правоохранители.
Ранее сообщалось, что погиб начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев. Он скончался от тяжелого ранения во время перестрелки с террористами в Дербенте.
В Дагестане введен режим контртеррористической операции на фоне нападений в Махачкале и Дербенте.