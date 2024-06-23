Количество погибших при атаке на Дагестан возросло

«112»: число погибших при атаке на Дагестан возросло до 10, 8 из них полицейские

Число погибших при террористической атаке на Дагестан возросло. Об этом написал Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

В сообщении отмечается, что число погибших возросло до десяти человек. Восемь из них — полицейские. По данным источника, количество пострадавших также увеличилось — 34 человек, из них 27 — правоохранители.

Ранее сообщалось, что погиб начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев. Он скончался от тяжелого ранения во время перестрелки с террористами в Дербенте.

В Дагестане введен режим контртеррористической операции на фоне нападений в Махачкале и Дербенте.

