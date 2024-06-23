Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:00, 23 июня 2024Силовые структуры

Количество погибших при атаке на Дагестан возросло

«112»: число погибших при атаке на Дагестан возросло до 10, 8 из них полицейские

Фото: Unsplash

Число погибших при террористической атаке на Дагестан возросло. Об этом написал Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

В сообщении отмечается, что число погибших возросло до десяти человек. Восемь из них — полицейские. По данным источника, количество пострадавших также увеличилось — 34 человек, из них 27 — правоохранители.

Ранее сообщалось, что погиб начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев. Он скончался от тяжелого ранения во время перестрелки с террористами в Дербенте.

В Дагестане введен режим контртеррористической операции на фоне нападений в Махачкале и Дербенте.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Стрельба в центре Дербента прекратилась

      Сборная Швейцарии упустила победу над Германией в матче Евро-2024

      В российском регионе усилили меры безопасности после теракта в Дагестане

      В Севастополе объявили и спустя десять минут отменили воздушную тревогу

      Мэр Махачкалы оценил работу силовиков по ликвидации боевиков

      Раскрыты подробности о банде боевиков в Дагестане

      Мэр Махачкалы пообещал оказать помощь семьям пострадавших при теракте

      Американский журналист неожиданно отреагировал на удар ВСУ по Севастополю

      Раскрыта должность брата ликвидированных в Дагестане сыновей главы района

      Число пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь выросло до 151

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше