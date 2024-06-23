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22:33, 23 июня 2024Силовые структуры

Погиб получивший тяжелое ранение глава отдела полиции Дагестанских Огней

МВД: погиб получивший тяжелое ранение глава отдела полиции Дагестанских Огней

Фото: Unsplash

Начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев погиб от тяжелого ранения во время перестрелки с террористами в Дербенте. Об этом написала пресс-служба МВД Дагестана в своем Telegram-канале.

«Получившему тяжелое ранение, прибывшему на подмогу к дербентским коллегам, начальнику отдела полиции ДагОгней, медики помочь не смогли. Он погиб, получив тяжелое ранение», — сообщается в публикации.

Ранее сообщалось, что шесть полицейских погибли в результате атак в Дагестане. Еще 12 силовиков ранены, уточнила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.

В Дагестане введен режим контртеррористической операции на фоне нападений в Махачкале и Дербенте.

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      Марина Совина
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