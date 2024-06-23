Шесть полицейских погибли в результате атак в Дагестане

МВД Дагестана: 6 полицейских погибли в результате атак в Махачкале и Дербенте

В результате атак в Махачкале и Дербенте в общей сложности погибли шесть полицейских, сообщили РИА Новости в МВД Дагестана.

Еще 12 силовиков ранены, уточнила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в результате стрельбы в Дербенте и Махачкале пострадали 16 человек. По состоянию на 20:15, в Махачкале продолжались столкновения. На улице Орджоникидзе подожгли патрульный автомобиль ППС, рассказали в ведомстве. В МВД региона также призвали местных жителей оставаться дома и не выходить на улицу без острой необходимости.

Кроме того, в Дагестане введен режим контртеррористической операции (КТО) на фоне нападений. Проводятся мероприятия по поиску и нейтрализации стрелявших, заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

