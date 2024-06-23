Раскрыто число пострадавших в результате нападений в Дербенте и Махачкале

МВД: в результате стрельбы в Дербенте и Махачкале пострадали 16 человек

По предварительным данным, в результате стрельбы в Дербенте и Махачкале пострадали 16 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД республики.

Ранее стало известно, что в Дагестане следователи возбудили уголовное дело по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале.

Вечером 23 июня в Дербенте пять человек обстреляли синагогу и православный храм. Они передвигаются на белом автомобиле Volkswagen Polo.

Тем временем в Махачкале на улице Ермошкина неизвестные обстреляли пост ДПС. Двоих из нападавших ликвидировали. Как минимум двоих подозреваемых в нападении на полицейских в Махачкале задержали на пляже в городе.