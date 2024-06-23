По факту нападений в Дербенте и Махачкале возбудили уголовное дело о теракте

В Дагестане следователи возбудили дело по факту нападений в Дербенте и Махачкале

В Дагестане следователи возбудили уголовное дело по факту вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбудили по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причастных к терактам. На месте работают следователи и следователи-криминалисты.

Вечером 23 июня в Дербенте пять человек обстреляли синагогу и православный храм. Они передвигаются на белом автомобиле Volkswagen Polo.

Тем временем в Махачкале на улице Ермошкина неизвестные обстреляли пост ДПС. Двоих из нападавших ликвидировали. Как минимум двоих подозреваемых в нападении на полицейских в Махачкале задержали на пляже в городе.