На пляже Махачкалы задержали двоих подозреваемых в нападении на полицейских

112: подозреваемых в нападении на полицейских в Махачкале задержали на пляже

Как минимум двоих подозреваемых в нападении на полицейских в Махачкале задержали на пляже в городе. Видео с моментом задержания публикует Telegram-канал 112.

На кадрах виден момент задержания вероятных исполнителей атаки, а также бегущих с пляжа отдыхающих. «Еще двоих хапнули. Работайте, братья», — комментирует происходящее автор видео.

Захватившие полицейскую машину в Махачкале также попали на видео. На кадрах видны вооруженные автоматами мужчины, они ведут стрельбу, а затем садятся в полицейскую машину. После нападения они скрылись на автомобиле черного цвета.

В результате обстрела поста ДПС в Махачкале есть как минимум одна жертва среди сотрудников полиции, также есть пострадавшие среди гражданского населения, указывал СК РФ.