Один полицейский погиб и шестеро ранены при нападении на пост ДПС в Махачкале

МВД Дагестана: предварительно в Махачкале один сотрудник ДПС убит, 6 ранены

По предварительной информации, в результате обстрела поста ДПС в Махачкале один сотрудник погиб, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщает МВД по Республике Дагестан в своем Telegram-канале.

Также отмечается, что среди гражданского населения погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Махачкале на улице Ермошкина неизвестные обстреляли пост ДПС. Объявлен план «Перехват». Личности нападавших устанавливаются.

Кроме того, в Дербенте неизвестные обстреляли синагогу и православный храм. В результате в синагоге начался сильный пожар.