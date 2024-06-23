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20:30, 23 июня 2024Силовые структуры

В РПЦ назвали нападение террористов на церковь в Дербенте не имеющим оправдания

Легойда: нападения на священнослужителей любой религии не имеют оправдания
Начало событий в новости Шесть полицейских погибли в результате атак в Дагестане
Владимир Легойда

Владимир Легойда. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

В результате нападения на православный храм в Дербенте террористы зверски расправились с пожилым священником Русской Православной Церкви — протоиереем Николаем Котельниковым, который служил у алтаря более 40 лет. Об этом сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

«Это варварство и изуверство. Общество и государство должны сделать все, чтобы подобные террористические вылазки были исключены», — написал он. По его словам, нападения на священнослужителей или молитвенные места любой религии не имеют оправдания.

Святейший Патриарх и вся Русская Церковь Кирилл возносит молитву об упокоении отца Николая Котельникова и других погибших, отметил Легойда.

По данным МВД Дагестана, в результате атак в Махачкале и Дербенте погибли шесть полицейских, еще 12 силовиков ранены. Террористы напали на храм, синагогу и силовиков. В республике введен режим контртеррористической операции (КТО) в пределах административных границ города Махачкалы.

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      Любовь Ширижик
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