Глава Дагестана назвал число погибших полицейских и гражданских

Меликов: более 15 сотрудников полиции погибло в Дагестане

В Дагестане в ходе контртеррористической операции погибло более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских лиц. Такое число назвал глава республики Сергей Меликов, видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

«Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана», — сказал руководитель региона.

Информация о погибших в результате теракта уточняется. Муфтият Дагестана заявил, что жертвами стали девять человек, из них семеро являются сотрудниками правоохранительных органов.

Аналогичную информацию о числе погибших правоохранителей подтвердил источник РИА Новости в силовых структурах. Ранения получили 34 человека (в том числе 27 полицейских).