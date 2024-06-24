Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:36, 24 июня 2024Россия

Глава Дагестана назвал число погибших полицейских и гражданских

Меликов: более 15 сотрудников полиции погибло в Дагестане
Сергей Меликов

Сергей Меликов. Фото: Head of Dagestan Press Service / Globallookpress.com

В Дагестане в ходе контртеррористической операции погибло более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских лиц. Такое число назвал глава республики Сергей Меликов, видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

«Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана», — сказал руководитель региона.

Информация о погибших в результате теракта уточняется. Муфтият Дагестана заявил, что жертвами стали девять человек, из них семеро являются сотрудниками правоохранительных органов.

Аналогичную информацию о числе погибших правоохранителей подтвердил источник РИА Новости в силовых структурах. Ранения получили 34 человека (в том числе 27 полицейских).

Что думаешь? Оцени!

      На крючке: Когда звонит мошенник

      Okko

      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе предложили визуализировать удар ракеты по Флориде после обстрела Севастополя

      Глава Дагестана пообещал выявить всех участников «спящих ячеек» террористов

      В Британии допустили усиление обеспокоенности США из-за удара по Севастополю

      Глава Дагестана заявил о контроле ситуации органами власти и правоохранителями

      В Дагестане силовики продолжат поиск пособников террористов

      В Севастополь по поручению Путина прибыли врачи из Москвы

      Глава Дагестана назвал число погибших полицейских и гражданских

      Меликов заявил о шести ликвидированных боевиках в Дагестане

      Пентагон спрогнозировал напряженность отношений России и Китая

      Мужчина пожаловался на безынициативную в постели партнершу и получил совет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше