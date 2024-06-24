Глава Дагестана пообещал выявить всех участников «спящих ячеек» террористов

Меликов: оперативные мероприятия проводятся до выявления всех «спящих ячеек»

Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал, что оперативные мероприятия в республике продолжатся до выявления всех участников «спящих ячеек» террористов. Видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

«Будут проводиться последующие оперативно-розыскные и следственные мероприятия до выявления всех этих "спящих ячеек"», — подчеркнул руководитель региона.

Меликов также заявил, что ситуация в республике контролируется органами власти и правоохранителями. Он призвал сограждан сохранять спокойствие.

Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что силовики продолжают поиск пособников террористов, ведутся оперативно-розыскные мероприятия, на месте боестолкновений работают взрывотехники органов безопасности, изъято стрелковое оружие и боеприпасы.

