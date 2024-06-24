Ликвидированные в Махачкале боевики оказались сыновьями главы района Дагестана. Их отца привезли на допрос

Глава Сергокалинского района Омаров задержан, его сыновья участвовали в теракте

Вступившие в столкновения с силовиками в Махачкале боевики оказались сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Осман и Адиль Омаровы были ликвидированы в ходе перестрелки с правоохранителями.

Национальный антитеррористический комитет России (НАК) подтвердил ликвидацию троих нападавших в Махачкале, двое были нейтрализованы в Дербенте.

По информации Telegram-канала Baza, третьим боевиком был 32-летний Абдусамад Амадзиев.

В свою очередь МВД по Республике Дагестан доложило о ликвидации четырех террористов в Махачкале.

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах уточнил, что трое из четверых ликвидированных в Махачкале боевиков были опознаны. Все они являются родственниками главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.

Предварительно, уничтожено четверо боевиков. Троих опознали: как сыновей главы Сергокалинского района Дагестана и его племянника источник в правоохранительных органах

Не уточняется, является ли Амадзиев указанным племянником.

Telegram-канал «Раньше всех» со ссылкой на источник сообщил об уничтожении шести боевиков, участвовавших в атаках на храмы и синагоги в Махачкале и Дербенте. В публикации отмечалось, что все ликвидированные боевики являлись уроженцами Сергокалы. Согласно предварительным сведениям, главарем банды являлся сын главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

Кадр: Telegram-канал Shot

Telegram-канал Mash заявил, что одним из боевиков, которого ликвидировали силовики в Дагестане, может быть боец ММА Гаджимурад Кагиров. Сообщалось, что спортсмен — воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова и боец клуба его сына Хабиба Eagles MMA.

Сыновей главы Сергокалинского района могли вербовать через родственников

Близкий знакомый главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова рассказал Telegram-каналу Brief, что сыновей чиновника, участвовавших в нападении на Махачкалу, могли завербовать через близких родственников.

Магомед никогда капли спиртного не пил, спортсмен. Знаю двух их старших сыновей — хорошие ребята, один — руководитель МФЦ в Махачкале. Нападавшие же — младшие братья. Они могли попасть под влияние завербованных родных знакомый главы Сергокалинского района Дагестана

Он добавил, что в Дагестане по-прежнему есть проблема со спящими ячейками ваххабитов и большим влиянием радикальных проповедников на молодежь.

РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что нападавшие в Дагестане могут иметь отношение к международной террористической исламистской организации. По словам собеседника издания, силовики уверены, что атака готовилась заранее.

Глава Дагестана Сергей Меликов после заседания оперативного штаба пообещал, что оперативные мероприятия в республике продолжатся до выявления всех участников «спящих ячеек» террористов.

Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что силовики продолжают поиск пособников террористов, ведутся оперативно-розыскные мероприятия, на месте боестолкновений работают взрывотехники органов безопасности, изъято стрелковое оружие и боеприпасы.

Главу Сергокалинского района Дагестана привезли на допрос

Отца братьев Омаровых Магомеда Омарова задержали и доставили на допрос, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Магомед Омаров задержан в связи с тем, что в нападении на Махачкалу и Дагестан участвовали его сыновья источник в правоохранительных органах

О задержании Омарова также сообщали «Известия» со ссылкой на источник в силовых структурах. РБК отмечал, что мужчину допрашивают сотрудники ФСБ. По данным Telegram-канала Baza, дома у чиновника прошел обыск.

Магомед Омаров Фото: Официальный сайт администрации Сергокалинского района

«МК в Дагестане» отмечает, что Омаров подал в отставку после сообщений о причастности его сыновей к теракту.

Брат Омаровых является руководителем детско-юношеского футбола в Дагестане

Брат ликвидированных после нападения террористов Османа и Адиля Омаровых Мурад является руководителем детско-юношеского футбола Федерации футбола Республики Дагестан, его должность раскрыл Telegram-канал Mash.

В публикации отмечалось, что пять дней назад Мурад Омаров встречался с главой Дагестана Сергеем Меликовым, а также с бывшим советником президента футбольного клуба «Динамо Махачкала» Курбаном Бердыевым и президентом ФК «Махачкала» Гаджи Гаджиевым. Встреча состоялась по случаю выхода «Динамо Махачкала» в Премьер-лигу.

Мурад Османов Кадр: Telegram-канал Mash

Канал уточнил, что с 2019 года Омаров открыл свою детскую спортивную школу. Он также организовывал лекции совместно с Бердыевым в городах и селах республики для повышения уровня квалификации детских тренеров.

Вечером 23 июня вооруженные террористы атаковали города в Дагестане Боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также атаковали синагогу и православный храм в Дербенте.

Нападавшие расправились с настоятелем церкви в Дербенте отцом Николаем, также возле синагоги был найден мужчина без признаков жизни. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что жертвами атаки стали 15 правоохранителей и несколько гражданских лиц.

Ранения получили 34 человека, в том числе 27 полицейских. После атак в Дагестане был введен режим контртеррористической операции. Следственный комитет России возбудил дело о теракте по фактам вооруженных нападений.

