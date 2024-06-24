Вступившие в столкновения с силовиками в Махачкале боевики оказались сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Осман и Адиль Омаровы были ликвидированы в ходе перестрелки с правоохранителями.
Национальный антитеррористический комитет России (НАК) подтвердил ликвидацию троих нападавших в Махачкале, двое были нейтрализованы в Дербенте.
По информации Telegram-канала Baza, третьим боевиком был 32-летний Абдусамад Амадзиев.
В свою очередь МВД по Республике Дагестан доложило о ликвидации четырех террористов в Махачкале.
Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах уточнил, что трое из четверых ликвидированных в Махачкале боевиков были опознаны. Все они являются родственниками главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.
Предварительно, уничтожено четверо боевиков. Троих опознали: как сыновей главы Сергокалинского района Дагестана и его племянника
Не уточняется, является ли Амадзиев указанным племянником.
Telegram-канал «Раньше всех» со ссылкой на источник сообщил об уничтожении шести боевиков, участвовавших в атаках на храмы и синагоги в Махачкале и Дербенте. В публикации отмечалось, что все ликвидированные боевики являлись уроженцами Сергокалы. Согласно предварительным сведениям, главарем банды являлся сын главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.
Telegram-канал Mash заявил, что одним из боевиков, которого ликвидировали силовики в Дагестане, может быть боец ММА Гаджимурад Кагиров. Сообщалось, что спортсмен — воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова и боец клуба его сына Хабиба Eagles MMA.
Сыновей главы Сергокалинского района могли вербовать через родственников
Близкий знакомый главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова рассказал Telegram-каналу Brief, что сыновей чиновника, участвовавших в нападении на Махачкалу, могли завербовать через близких родственников.
Магомед никогда капли спиртного не пил, спортсмен. Знаю двух их старших сыновей — хорошие ребята, один — руководитель МФЦ в Махачкале. Нападавшие же — младшие братья. Они могли попасть под влияние завербованных родных
Он добавил, что в Дагестане по-прежнему есть проблема со спящими ячейками ваххабитов и большим влиянием радикальных проповедников на молодежь.
РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что нападавшие в Дагестане могут иметь отношение к международной террористической исламистской организации. По словам собеседника издания, силовики уверены, что атака готовилась заранее.
Глава Дагестана Сергей Меликов после заседания оперативного штаба пообещал, что оперативные мероприятия в республике продолжатся до выявления всех участников «спящих ячеек» террористов.
Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что силовики продолжают поиск пособников террористов, ведутся оперативно-розыскные мероприятия, на месте боестолкновений работают взрывотехники органов безопасности, изъято стрелковое оружие и боеприпасы.
Главу Сергокалинского района Дагестана привезли на допрос
Отца братьев Омаровых Магомеда Омарова задержали и доставили на допрос, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.
Магомед Омаров задержан в связи с тем, что в нападении на Махачкалу и Дагестан участвовали его сыновья
О задержании Омарова также сообщали «Известия» со ссылкой на источник в силовых структурах. РБК отмечал, что мужчину допрашивают сотрудники ФСБ. По данным Telegram-канала Baza, дома у чиновника прошел обыск.
«МК в Дагестане» отмечает, что Омаров подал в отставку после сообщений о причастности его сыновей к теракту.
Брат Омаровых является руководителем детско-юношеского футбола в Дагестане
Брат ликвидированных после нападения террористов Османа и Адиля Омаровых Мурад является руководителем детско-юношеского футбола Федерации футбола Республики Дагестан, его должность раскрыл Telegram-канал Mash.
В публикации отмечалось, что пять дней назад Мурад Омаров встречался с главой Дагестана Сергеем Меликовым, а также с бывшим советником президента футбольного клуба «Динамо Махачкала» Курбаном Бердыевым и президентом ФК «Махачкала» Гаджи Гаджиевым. Встреча состоялась по случаю выхода «Динамо Махачкала» в Премьер-лигу.
Канал уточнил, что с 2019 года Омаров открыл свою детскую спортивную школу. Он также организовывал лекции совместно с Бердыевым в городах и селах республики для повышения уровня квалификации детских тренеров.
Вечером 23 июня вооруженные террористы атаковали города в Дагестане Боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также атаковали синагогу и православный храм в Дербенте.
Нападавшие расправились с настоятелем церкви в Дербенте отцом Николаем, также возле синагоги был найден мужчина без признаков жизни. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что жертвами атаки стали 15 правоохранителей и несколько гражданских лиц.
Ранения получили 34 человека, в том числе 27 полицейских. После атак в Дагестане был введен режим контртеррористической операции. Следственный комитет России возбудил дело о теракте по фактам вооруженных нападений.